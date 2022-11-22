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Aktüel Seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz keyfi! Karganın gülümseten anları böyle kaydedildi
Aktüel

Seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz keyfi! Karganın gülümseten anları böyle kaydedildi

İstanbul Cevizlibağ'da seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz yiyen karganın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 20:12:00 -
Seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz keyfi! Karganın gülümseten anları böyle kaydedildi

İstanbul’da seyir halindeki otomobilin ön camına konarak, kaporta ile cam arasına sıkışmış cevizi çıkarıp yiyen karga dakikalarca yolculuk etti. Karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Cevizlibağ’da seyir halindeki otomobilin ön camına konan karga, cam ile kaporta arasında sıkışan cevizi çıkarmak için uzun süre uğraştı. Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeyen karga, sıkışan cevizi çıkartıp yiyerek dakikalarca yolculuk etti.

Otomobil üzerinde ceviz yedi

Cevizlibağ mevkiinde araca konan karganın Şirinevler’e kadar ceviz yiyerek seyahat etmesi yüzleri gülümsetti. Şirinevler mevkisine gelindiğinde aracın üzerinden uçarak gözden kaybolan karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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