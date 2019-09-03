Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı Zonguldak’ta hareket halindeki otomobilde yangın çıktı.

Zonguldak’ta hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücünün yolun sağına çektiği otomobile yangın tüpleri ile müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, İsmail A. yönetimindeki 67 UD 077 plakalı otomobil, Kozlu İlçesinden Zonguldak istikametine seyir halindeyken, motor kısmında yangın çıktı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yolun sağ tarafına çekerek, araçtan dışarı çıktı. Yangın tüpleri ile yangını söndüremeyen sürücü itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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