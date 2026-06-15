Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru! Başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda geçtiğimiz perşembe günü K. Abdullaeva, F.J. ve S.J. ile S.A. ve E.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için K. Abdullaeva, F.J. ve S.J., K.K.'nın kullandığı 38 LK 042 plakalı otomobille olay yerinden ayrıldı. 38 LK 042 plakalı otomobili takip eden S.A. ve E.Ö., seyir halindeyken otomobile tabancayla ateş açtı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilde bulunan K. Abdullaeva kafasından vurularak ağır yaralanırken, K.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise duvara çarptı.

KAÇAN SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri başından vurulan K. Abdullaeva'yı ve kaza nedeniyle yaralanan sürücü K.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheliler S.A. ve E.Ö., ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. K. Abdullaeva, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.