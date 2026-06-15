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Gündem Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru! Başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Gündem

Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru! Başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Seyir halindeki otomobile kurşun yağmuru! Başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından yaşananlar aksiyon filmlerini aratmadı. Olay yerinden ayrılan otomobili takip eden diğer seyir halindeki otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Otomobilde başından vurulan kadın hayatını kaybetti, duvara çarparak duran araçtaki sürücü ise yaralandı. Kaçan saldırganlar yakalandı.

Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda geçtiğimiz perşembe günü K. Abdullaeva, F.J. ve S.J. ile S.A. ve E.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için K. Abdullaeva, F.J. ve S.J., K.K.'nın kullandığı 38 LK 042 plakalı otomobille olay yerinden ayrıldı. 38 LK 042 plakalı otomobili takip eden S.A. ve E.Ö., seyir halindeyken otomobile tabancayla ateş açtı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilde bulunan K. Abdullaeva kafasından vurularak ağır yaralanırken, K.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise duvara çarptı.

KAÇAN SALDIRGANLAR YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri başından vurulan K. Abdullaeva'yı ve kaza nedeniyle yaralanan sürücü K.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheliler S.A. ve E.Ö., ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. K. Abdullaeva, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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