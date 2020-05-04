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Aktüel

Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman’da seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:57:44 -
Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman’da seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, eski Samsat Caddesi eski Belediye Mezarlığı yakınlarında seyir halinde olan Mehmet Doğan idaresindeki 27 RS 579 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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