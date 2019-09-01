0553 313 94 23

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adana’nın Kozan ilçesinde genç bir kızın kullandığı seyir halindeki otomobil birden alev aldı.

01 Eylül 2019 Pazar 16:23
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adana’nın Kozan ilçesinde genç bir kızın kullandığı seyir halindeki otomobil birden alev aldı. Alev topuna dönen otomobile önce çevreden geçen vatandaşlar, ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale ettiler.


Edinilen bilgiye göre, Gülcan Demirbaş idaresindeki 01 DBJ 57 plakalı otomobil Tufanpaşa Mahallesi Yuvam Sokak’ta seyir halindeyken motoru birden alev aldı. Yanan otomobili terk eden sürücü ve araçta bulunanlar, çevredeki vatandaşlardan ve itfaiyeden yardım istediler. Vatandaşların yangın tüpü ve hortumlarla müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Otomobilin LPG’li olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, araçta güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Olay yerine geldiğinde yanmış otomobili gören genç kızın annesi, kızına tepki gösterdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye geliyor
    1. Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye geliyor
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya..
    3. Konya metrosu ne zaman yapılacak? 
    4. Sandıklı’da 4 araç kazaya karıştı
    5. 40 yıl aradan sonra Koç Katım Şenliği..
    6. Daday’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
    7. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman..
    8. Yol kontrollerinde 50 kişi yakalandı,..
    9. Gaziantep folklora doydu
    10. Karate şampiyonasına Kağıtspor damga..
    11. Faizsiz emekli kredi veriliyor mu?..
    12. Husumetli iki kişi arasında bıçaklı..
    13. Askeri araç modelleriyle tarihte..
    14. Trabzonspor'un son Kadıköy galibiyeti!..
    15. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    16. ABD'ye yaklaşan kasırga "Ölümcül..
    17. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’tan 2..
    18. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    19. Yemenliler BAE’nin saldırılarını..
    20. Filipinler'de küçük uçak düştü: 8 ölü
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak