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Yerel Seyir halindeki motosiklet küle döndü
Yerel

Seyir halindeki motosiklet küle döndü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde ilerlerken yanmaya başlayan lüks motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 08:55:00 -
Seyir halindeki motosiklet küle döndü

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibag Mahallesi’nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde seyir halinde ilerleyen motosikletten, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi.

Kısa sürede hızla dumanın yerini bıraktığı alevler, motosikletin her yerini sardı. Sürücü ise son anda alev topuna dönen motosikletten sağ salim kurtulmayı başardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiyece yapılan çalışmaların ardından motosiklet yangını, çevrede bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan lüks motosiklet yangın sonucu metal yığınına döndü.

Küle dönen araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bölgede uzaklaştırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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