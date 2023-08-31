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Yaşam Seyir halindeki lüks otomobile silahlı saldırı
Yaşam

Seyir halindeki lüks otomobile silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 02:08:00 -
Seyir halindeki lüks otomobile silahlı saldırı

Başakşehir'de seyir halindeki otomobile, motosikletten ateş açıldı. Kurşunların hedefi olmamak için manevra yapan sürücü, aracın kontrolden çıkması üzerine kamyona çarptı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi TEM Otoyolu yan yol üzerinde meydana geldi. Otoyolda bir motosiklet sürücüsü seyir halinde olduğu sırada 34 NL 4218 plakalı otomobile ateş açtı. Bu sırada otomobilin sürücüsü kurşunların hedefi olmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, o sırada ara sokaktan çıkan 16 VV 457 plakalı kamyona çarparak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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