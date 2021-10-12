  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Seyir halindeki araca kurşun yağmuru! Ölü ve yaralı var
Yerel

Seyir halindeki araca kurşun yağmuru! Ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan olayda trafikte seyir halinde olan bir araca başka bir araç tarafından ateş açıldı. Olayda, 48 yaşındaki Bedih Zenciroğlu hayatını kaybederken, oğlu İbrahim Zenciroğlu ise ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 14:26:00 -
Seyir halindeki araca kurşun yağmuru! Ölü ve yaralı var

Dağyanı Mahallesi'nde iddiaya göre Viranşehir'den Şanlıurfa'ya giden Bedih Zenciroğlu'nun kullandığı otomobilin lastiklerine, aracın önünün kesildiği başka bir otomobilden ateş açıldı.

Çarparak durdu

Ateş nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Zenciroğlu, otomobiliyle bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada plakası öğrenilmeyen otomobildeki kişiler, tüfekle Zenciroğlu'nun aracına ateş açmaya başladı.

Saldırıda, otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, olayı gören sürücüler ise jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekibi, olay yerindeki kontrolünde Bedih Zenciroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Saldırıda ağır yaralanan İbrahim Zenciroğlu ise Harran Üniversitesi Araştırma Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay