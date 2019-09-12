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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Denizli’de seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alev yandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:36
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Denizli’de seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alev yandı. Aracın şoförü ise yanan araçtan kendisini son anda dışarı atarak canını kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 1072 Sokak üzerinde meydana geldi.


Yaşar Y., idaresindeki 20 UA 857 plakalı otomobilin seyir halindeyken ön kaput kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobilin yol kenarına park ederek araçtan dışarı çıktı. Bu esnada dumanlar yerini alevlere bıraktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarla atlatılan yangın anı ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.


Ölen ya da yaralanın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:36
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