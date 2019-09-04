0553 313 94 23

Seyir halinde yanan otomobile esnaf müdahalesi

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:55
Seyir halinde yanan otomobile esnaf müdahalesi

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın alevlere yangın tüpleriyle zamanında müdahalesi, otomobili tamamen yanmaktan kurtardı.


Alınan bilgilere göre, Mustafa İ. yönetimindeki 46 ABT 675 plakalı otomobil, il merkezinde Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Trabzon Bulvarı istikametine seyir halinde iken bir anda alev aldı. Otomobilini sağa çekerek son anda alevlerden kurtulan sürücünün imdadına çevredeki esnaf yetişti. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden esnaflar, yoldan geçen vidanjör operatöründen destek istedi. Müdahale sırasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, otomobilde soğutma çalışmasında bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangın nedeniyle kapatılan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz fiyatları
    2. GRAFİKLİ - Potada milliler kritik maça..
    3. 'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih..
    4. Vali Arslantaş, Erzincan’ın turizm..
    5. (Özel) Ertürk Apartmanı sakinlerinden..
    6. Talaş böreği nasıl yapılır? Talaş..
    7. Manyas festivale hazırlanıyor
    8. Arka Plan Fotoğraf Derneği, Tarsus..
    9. Rusya, hava üssüne yaklaşan İHA'ları..
    10. Türkiye’nin balıkları Samsun’dan
    11. Canlı yayında diyabete son
    12. Gaziantep Kolej Vakfı akademik..
    13. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir..
    14. Seyhan Belediye Meclisi’nde gergin..
    15. Niğde Belediyesinden Engelsiz Niğde..
    16. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    17. Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri..
    18. GÜNDEM / 4 Eylül 2019
    19. Saç dökülmesini bu besinlerle durdurun!
    20. ABD'den Pasifik'te Çin ve Rusya'ya..
    21. Tarihi Saat Kulesi bakıma alındı
    22. 2 gündür altın aranan yerden kaya..
    23. Yer: Endonezya... Akli dengesi yerinde..
    24. Vali Arslantaş, İl Genel Meclisi Eylül..
    25. Seyir halinde yanan otomobile esnaf..
    26. Korkutan uyarı: DEAŞ yeniden başladı!
    27. Yurtta hava durumu
    28. Farkındalık için Sat Gölleri’nde kitap..
    29. İstanbul'da zincirleme kaza! Trafik..
    30. Memur emeklisi 2020’de ne kadar zam..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi