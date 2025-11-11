  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hindistan'da araçta patlama! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da

Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı!

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Fransa'nın Ekrem'i Sarkozy salıverildi

‘İçkili mekanın sahibi’ diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Alın size CHP Belediyeciliği! Milli ağaçlandırma gününe saatler kala ağaç kıyımı
Yerel Seyir halinde uyuyan sürücü kaza yaptı
Yerel

Seyir halinde uyuyan sürücü kaza yaptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre seyir halindeyken uyuyan sürücü bariyerlere saplandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında; sürücü H.K. yönetimindeki 34 FOC 816 plakalı otomobille seyir halindeyken, iddiaya göre uyudu. Belirli bir süre sonra H.K. otomobiliyle yaya geçidinin bulunduğu bariyerleri aşarak, yaya yoluna girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, H.K.’ye alkol testi yaptı. Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan sürücü ekiplere seyir halindeyken, gözlerinin kapandığını ve daha sonra kazanın gerçekleştiğini söyledi.

Çalışmaların ardından hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!
Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Yerel

Kocaeli'de feci kaza: Belediye işçisi çöp kamyonun altında kaldı!

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var
Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Yerel

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Gündem

Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel

Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
Siyaset

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme ya..
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!
Ekonomi

AİHM’den tarihi karar: Sırbistan 21 yıl sonra 40 bin euroyu ödeyecek!

Sırbistan gümrükte el koyduğu 40 bin euro nedeniyle 21 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminata mahkûm edildi. “Orantıs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23