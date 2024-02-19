Seyidoğlu Gıda 13. mağazasını Sirkeci'de açtı! Ünlü yazarların hapis koğuşu tatlı mağazası oldu

İstanbul’un tarihi ve turistik merkezlerinde mağazalaşma çalışmalarına öncelik verdiklerini ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Yerli ve yabancı turistlere milli tatlılarımızı yakından tanıtmak ve kültürel değerlerimizi yaşatmak adına bu mağazayı açtık. İstanbul’un prestijli caddelerinde yeni mağazalaşma çalışmalarına devam edeceğiz. Bir Dönem Sabahattin Ali’den Alpaslan Türkeş’e, Aziz Nesin’den Ahmed Arif’e kadar pek çok siyasetçi ve yazarın hapis yattığı Sansaryan Han artık güzel anıların mekanı olacak” diye konuştu.

Geleneksel lezzetlerin 70 yıllık üreticisi Seyidoğlu Gıda, mağazalaşma yatırımlarına devam ediyor. İstanbul’un gözde semtlerine mağazalar açmayı planlayan firma Sirkeci’de 13. Mağazasını açtı. Hedeflerinin İstanbul’un en önemli 10 caddesinde yeni şubeler açmak olduğunu belirten Genel Müdür Göksu, “Seyidoğlu Gıda olarak 40’a yakın ülkeye 400 çeşit ürünümüzü ihraç ediyoruz. Bu anlamda Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların ilk uğrak noktaları olan Laleli, Sirkeci, Eminönü, Taksim, Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş gibi önemli alışveriş ve eğlence noktalarında mağazalaşmak öncelikli hedefimiz olacak. Tarihi yarımada ilk önceliğimiz olacak. Türkiye’yi ziyaret edenlerin akıllarında ve damaklarında Seyidoğlu lezzetleri kalmasını hedefliyoruz. 150 metrekare büyüklükteki Sirkeci mağazamızda 40 kişiyi istihdam edeceğiz. Markamızın iş hayatına ilk başladığı Laleli ve Sirkeci bölgesinde 70 yılın ardından yeniden mağaza açmak bizler için anlamlı bir yatırım oldu” diye konuştu.

Sirkeci mağazasında satılan ürünlerin tamamına yakınının Seyidoğlu ve Sultanbacı markalı ürünler olduğu bilgisini veren Göksu, “Baklava, lokum, helva, reçel, pasta, şekerleme gibi 400 farklı kalemde imalatımız olan tüm ürünleri burada sergileyeceğiz. Osmanlı Sarayında Helvahane adı verilen tatlı üretim merkezi vardı. Burada yüzlerce çeşit helva ve tatlı tarifi yer alırdı. Biz de bu geleneği yaşatma adına Showroom alanımıza Helvahane adını verdik. Önümüzdeki dönemlerde Helvahane markalı geleneksel ürünler de üretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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