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Sosyal Medya Seyhan Soylu’dan skandal bir Dilan Polat itirafı geldi! Kimin eli kimin cebinde belli değil
Sosyal Medya

Seyhan Soylu’dan skandal bir Dilan Polat itirafı geldi! Kimin eli kimin cebinde belli değil

Yeniakit Publisher
2023-10-05 12:24:00 -

Saçlarına dolarlar takan, kahvesinin içine altın tozu döken, çiçeklere altın serpen, son model araçlar, helikopterler ve özel uçaklarla görgüsüzlüğün dibine vuran Dilan Polat'ın kara para akladığı iddia edilirken bir skandal video da Seyhan Soylu’dan geldi.

Saçlarına dolarlar takan, kahvesinin içine altın tozu döken, çiçeklere altın serpen, son model araçlar, helikopterler ve özel uçaklarla görgüsüzlüğün dibine vuran Dilan Polat'ın kara para akladığı iddia edilirken bir skandal video da Seyhan Soylu’dan geldi.

'Dilan Polat kara para aklıyor' diyen Seyhan Soylu, 'Yurdum insanı, benim tarafımdan kandırıldınız' açıklamalarıyla Engin Polat'tan rüşvet alarak Paris'e yerleşti!

Engin Polat, kendisi ve Dilan Polat hakkında pek çok iddia ortaya atıp gündeme gelen Seyhan Soylu ile bir araya geldi.

İkiliyi bir araya getiren kişi Fevzi Siverek 'bir barışma yaşandığı' haberini verdi.

Bu gelişmeler yaşanırken orada bulunmayan Dilan Polat, lupus hastalığına yakalandığını paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soylu ise, ''Bu sefer benim tarafımdan kandırıldınız. Dilan Polat'ın sarf etmiş olduğu sözler doğruydu'' diyerek Engin Polat'tın kendisine ev ve araba aldığını, yüklü miktarda para verdiğini ayrıca Paris'e taşındığını duyurdu. Seyhan Soylu itiraf etti: ''Halkımız işine gelince bizi anlıyor, gelmeyince anlamıyor dedim. Karar verdim yurt dışına çıkmaya ve devleti hedef almaya. Devleti hedef alırken, makamları da hedef alıp; itibarsız geçmiş dostlarımıza da iftira atmaya, ihanet etmeye gidiyorum. Bu videoları Paris'e inince yayınlayacağım. Eski bir hırsız arkadaşım Cem Uzan'ın semtinde bana ev aldı Engin Polat. Bu sefer de ben sizi kandırdım.10 milyon euro da aldım, bir de Bentley araba aldım. 10 milyon euroyu da bavulumda geçiriyorum. Evimden de bu paylaşımları size yapıyorum. Hadi bye bye."

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Yorumlar

mert

iğrenç bir modifiye dişi şeytan

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