  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör devletine büyük şok! İlişkileri kesme kararı aldılar

Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye davet etti: Özbek yatırımcılara sinyali...

Fed kararı sonrası dolar ve altında beklentiler ne? İşte yeni tahminler

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

O emeklilere: 1800 prim günüyle emekli olmanız mümkün! Müjde gibi müjde, yaş şartı dönemi geride kaldı

MSB kara haberi açıkladı: Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit

ABD'yi korkutan gelişme! Yeni uçak gemisi tersaneden çıktı

Dünya basını Türkiye'deki 1 Mayıs taşkınlığını böyle aktardı!

Akaryakıt devi satıldı: Çok sayıda istasyonları vardı! Akaryakıt devinin işte yeni sahipleri belli oldu

Ekonomist profesörün kafası bu kadar çalışıyor! O emekliye teklif etti Özgür Demirtaş ise çalışana
Yerel Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor
Yerel

Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-02 07:15:00 -
Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolduğu iddia edilen kişi aranıyor

Adana'da, Seyhan Nehri'ne kimliği belirsiz bir erkeğin atlayıp, suda kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Nehri üzerinde yayaların kullandığı Yavuzlar Köprüsü'nden bir kişinin suya atlayıp, bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.

2 saatten uzun süre arama yapan dalgıç polisler, suya atlayan kişiyi bulamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmanın, sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Böyle anne olmaz olsun! Kaçırıldı dediği kızını satmış!
Böyle anne olmaz olsun! Kaçırıldı dediği kızını satmış!

Aktüel

Böyle anne olmaz olsun! Kaçırıldı dediği kızını satmış!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kenya'da baraj çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var!
Kenya'da baraj çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Dünya

Kenya'da baraj çöktü: Çok sayıda ölü ve kayıp var!

Son 3 yılda Avrupa'ya sığınan 51 bin çocuk kayıp!
Son 3 yılda Avrupa'ya sığınan 51 bin çocuk kayıp!

Dünya

Son 3 yılda Avrupa'ya sığınan 51 bin çocuk kayıp!

İYİ Parti'de ağır kayıp! 80 üyeden 62'si istifa etti! Yönetim düştü
İYİ Parti'de ağır kayıp! 80 üyeden 62'si istifa etti! Yönetim düştü

Siyaset

İYİ Parti'de ağır kayıp! 80 üyeden 62'si istifa etti! Yönetim düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23