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Seyhan Baraj gölünde 1 kişi boğuldu

Adana'da baraj gölüne giren bir kişi boğuldu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:18
Seyhan Baraj gölünde 1 kişi boğuldu

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutan vatandaşlar, polise, göle bir kişinin girdiği ancak gölden çıkmadığı ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından gölden bir erkek cesedi çıkardı.

İsminin Osman S. (25) olduğu belirlenen şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:18
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. polis
  3. Merkez Çukurova ilçesi
  4. Seyhan Baraj Gölü
  5. Adana
  6. su altı arama kurtarma ekipleri
  7. İl Emniyet Müdürlüğü

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