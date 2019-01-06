Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..

yeniakit.com.tr Türkiye ile Katar, zor zamanlarında birbirine destek veren iki Müslüman ülke olarak tanınıyor. Katar’ın sözde terör destekçisi olması bahanesiyle, Körfez ülkeleri tarafından ambargoya maruz kaldığı zamanlar Türkiye’nin verdiği destek, 15 Temmuz ve ekonomik saldırılar sırasında da Katarlı yetkililerin Ankara’ya yaptığı ziyaretlerle ülkede 15 milyarlık yatırım yapacağını açıklaması, dün gibi hafızalarda tazeliğini koruyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın dostluğu da gözlerden kaçmıyor. İki ülke arasındaki yakın dostluğa rağmen Katar’ın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Al Jazeera’nin Türkiye hakkındaki çelişkili tavrı, son günlerde iyice göze batmaya başladı.

Arapça yayınlar Türkiye dostu

Al Jazeera bünyesindeki Arapça yayın yapan internet sitesi ve TV kanalında, sürekli Türkiye dostu bir tutum sergileniyor. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sırasında söz konusu site ve TV kanalındaki yayınlarda, Türkiye’nin meşru hükümeti desteklenmiş ve askeri cunta kınanmıştı. Aynı zamanda Katar Emiri ile Erdoğan’ın yakın dostluğuna haberlerinde yer veren yayın organlarında, dostluk hassasiyetinin korunduğu görülüyor.

İngilizce yayınlarda açık Türkiye karşıtlığı

Al Jazeera’nin İngilizce yayın yapan internet sitesi ve TV kanalındaysa, zaman zaman yer verilen açık Türkiye düşmanlığı ve terör ağzıyla yazılan haberler dikkat çekiyor. Son olarak, Al Jazeera’nin İngilizce yayın yapan TV kanalında, Türkiye karşıtı skandal bir haber servis edildi. Haberde tamamen terör ağzı takınıldı, Türkiye’nin sınır güvenliği için terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlemesi eleştirildi, ABD’den ise övgüyle bahsedildi.

“ABD bizi Türkiye’den koruyor”

Söz konusu haber kanalı, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna operasyon gündemdeyken algı operasyonu yaparak unutulmayacak bir skandala imza attı. Münbiç’te, 4 çocuk babası şahısla röportaj yapan kanal, “Size Amerikalılar ile ne kadar güvende hissettiğimizi söyleyemem. Ancak Amerikan varlığı bizi hem Suriye hükümetinden hem de Türkiye'den koruyor” sözlerine yer vererek kara propaganda yapmaya çalıştı.

Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

Sivil kanı akmasın diye Mehmetçik toprağa düştü!

Bölgede yaşayan bir sivilin ağzından verilen bu haber, her ne kadar gizlemeye çalışsalar da, Türkiye’nin masum insanları koruyabilmek için gösterdiği çabayı ve kahraman Mehmetçik’in bölge insanları için toprağa düştüğü gerçeğini akıllara getirdi. Özellikle Afrin harekatı sırasında, sivillerin arasına gizlenmiş teröristlerin Mehmetçik’e saldırması, buna karşın askerlerin halka zarar gelmemesi için gösterdiği özen, harekatın 22’nci gününde 11 Mehmetçik’in toprağa düşmesine neden olmuştu.

Emir’in arkasından iş çevirenler kim?

Katar merkezli, dünyanın en büyük yayın organlarından birinin Türkiye’yi açık hedef haline getirmesi, ‘iki ülke arasındaki kardeş yaklaşımı engelleme çabası’ olarak yorumlandı. Bu durumsa akıllara, “Katar Emiri’nin arkasından iş çevirenler kim?” sorusunu getirdi. İş çevirenlerin FETÖ’cü olma ihtimali akıllara geldi.