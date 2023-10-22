  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üstad Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Ahmet Hakan küplere bindi! Tarihin en ahlaksız ve en akılsız yatırımı

Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

Ünlü oyuncu, boş bir çiftlikte asılmış halde bulundu! Olayla ilgili detaylar şok etti

130 prematüre bebeğin hayatı tehlikede

Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Bir haftada Adana'ya ulaştılar! Hedef Filistin

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Gündem Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri (k.s.) dualarla yad edildi!
Gündem

Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri (k.s.) dualarla yad edildi!

Yeniakit Publisher
2023-10-22 23:46:00 - 2023-10-22 23:50:55
Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri (k.s.) dualarla yad edildi!

Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol el-Hüseyni Hazretleri (k.s.), vefatının 30. sene-i devriyesinde dualarla yad edildi.

23 Mart 1930 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde doğan Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol el Hüseyni Hazretleri (k.s.), babası Şeyh Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni Hazretleriyle (k.s.) birlikte Bilvanis köyünde 6 sene kaldıktan sonra sırasıyla önce Bitlis’in Kasrik köyünde 11 sene, Siirt’in Kozluk kazasının Gadir köyünde 9 sene ikamet edip, oradan da hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin Kâhta ilçesinin Menzil köyüne yerleştiler.

Babası Şeyh Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni Hazretleri (k.s.) 1 Haziran 1972 yılında Hakk'a yürüyünce başlayan irşad görevi, 21 sene 4 ay 19 gün devam etmiştir.

Darbe döneminde sürgün hayatı!

Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol el-Hüseyni Hazretleri (k.s.), 1972 yılında başlayan irşad görevini sürdürürken 12 Eylül Askeri darbesinde, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine sürgüne gönderildi.

Önce Adıyaman’a, sonra Adana’ya oradan da Gökçeada’ya sürgün edilen Seyda Hazretleri (k.s.) adanın havasının sıhhatini etkilemesi sebebiyle Ankara’ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra merkezi idarenin izniyle Menzil’e dönmüştür.

Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol el-Hüseyni Hazretleri (k.s.), 22.10.1993 Cuma günü cuma namazından iki saat sonra 63 yaşında Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Adıyaman’ın Kahta ilçesi Menzil köyünde babası Seyyid Şeyh Abdulhakim el-Hüseyni Hazretleri'nin (k.s.) yanı başında geçici istirahatgahına defnedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Menzil Cemaati kapılarını depremzedelere açtı!
Menzil Cemaati kapılarını depremzedelere açtı!

Gündem

Menzil Cemaati kapılarını depremzedelere açtı!

Menzil Cemaati neden hedefte? İşte Buhara Evleri'ne ilişkin iftiranın gerçek yüzü
Menzil Cemaati neden hedefte? İşte Buhara Evleri'ne ilişkin iftiranın gerçek yüzü

Gündem

Menzil Cemaati neden hedefte? İşte Buhara Evleri'ne ilişkin iftiranın gerçek yüzü

Birgün'den Menzil Cemaati'ne linç kampanyası! İşte Timur Soykan'ın izinden giden o yalancı...
Birgün'den Menzil Cemaati'ne linç kampanyası! İşte Timur Soykan'ın izinden giden o yalancı...

Gündem

Birgün'den Menzil Cemaati'ne linç kampanyası! İşte Timur Soykan'ın izinden giden o yalancı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23