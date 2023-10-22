Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri (k.s.) dualarla yad edildi!
Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol el-Hüseyni Hazretleri (k.s.), vefatının 30. sene-i devriyesinde dualarla yad edildi.
23 Mart 1930 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde doğan Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol el Hüseyni Hazretleri (k.s.), babası Şeyh Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni Hazretleriyle (k.s.) birlikte Bilvanis köyünde 6 sene kaldıktan sonra sırasıyla önce Bitlis’in Kasrik köyünde 11 sene, Siirt’in Kozluk kazasının Gadir köyünde 9 sene ikamet edip, oradan da hayatının sonuna kadar ikamet edecekleri Adıyaman ilinin Kâhta ilçesinin Menzil köyüne yerleştiler.
Babası Şeyh Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni Hazretleri (k.s.) 1 Haziran 1972 yılında Hakk'a yürüyünce başlayan irşad görevi, 21 sene 4 ay 19 gün devam etmiştir.
Darbe döneminde sürgün hayatı!
Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol el-Hüseyni Hazretleri (k.s.), 1972 yılında başlayan irşad görevini sürdürürken 12 Eylül Askeri darbesinde, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine sürgüne gönderildi.
Önce Adıyaman’a, sonra Adana’ya oradan da Gökçeada’ya sürgün edilen Seyda Hazretleri (k.s.) adanın havasının sıhhatini etkilemesi sebebiyle Ankara’ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra merkezi idarenin izniyle Menzil’e dönmüştür.
Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol el-Hüseyni Hazretleri (k.s.), 22.10.1993 Cuma günü cuma namazından iki saat sonra 63 yaşında Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Adıyaman’ın Kahta ilçesi Menzil köyünde babası Seyyid Şeyh Abdulhakim el-Hüseyni Hazretleri'nin (k.s.) yanı başında geçici istirahatgahına defnedildi.
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