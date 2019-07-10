Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği yaşanıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nde pelikan, flamingo ve martıların akınıyla kuş çeşitliliği yaşanıyor.

Farklı türden binlerce kuşun akın ettiği Seyfe Gölü’nde doğanın, her güzelliği sunduğunu ifade eden Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, son dönemde yağışların etkisiyle göl yüzeyinde yüzde 90 oranında doluluk olduğunu fakat yağışların sona ermesi ile su seviyesinin de düştüğünü söyledi.

Kuşların göç yolları nedeniyle akın ettiği Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği yaşandığını anlatan Çetiner, "Gölde pelikanları, martıları, flamingoları, balıkçı kuşlarını ve yerel kuşları da ekleyebiliriz. Yüzey sularında giriş olmaması büyük problemimiz. Seyfe’yi besleyen üç ana pınardan da Seyfe Gölü’ne su girişimiz yok” dedi.

Kuşların tatlı su ihtiyacının karşılanmamasının bölgedeki en büyük sorun olduğunu belirten Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, "10 bin 700 hektarlık geniş bir alanda yaklaşık 10 santim civarında olan su, buharlaşmanın da etkisiyle minimuma doğru gitmek üzere. Seyfe pınarındaki su girişleri kuşlar için çok önemli, kuşların bölgede çok olması bizleri mutlu ediyor. Seyfe Gölü ile ilgili yapılan çalışmalar var. Seyfe önemli koruma alanlarından bir tanesi, su olsa da olmasa da kuşlarımız bölgeden geçiyor. Ortamın güzel olması kuşların da uzun kalmasını sağlıyor. Bölgemizde en yoğun flamingo akınına rastlıyoruz. 13 adet sulak alandan bir tanesi Seyfe Gölü" dedi.