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Seydişehir'de buğday tarlası yandı

Seydişehir’de buğday ekili 2 dönüm arazi yandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:54
Seydişehir'de buğday tarlası yandı

Konya'da Seydişehir’e bağlı Akçalar Mahallesi Akyazı mevkisinde, buğday ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına tarla sahipleri de traktörleriyle destek verdi.

Yangın sonucunda Abdullah Yağcı’ya ait buğday ekili 2 dönüm alan zarar gördü.

Mahalle muhtarı Nazım Yaylacı, yanan arazinin yol güzergahı üzerinde olduğunu belirterek, yangının neden çıktığının araştırıldığını söyledi. 

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:54
  1. Konya
  2. Seydişehir
  3. Akça
  4. Akyazı
  5. Yangın

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