Seydişehir cezaevinden firar edip Beyşehir’de yakalandılar

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki cezaevinden firar eden 2 kişi ile hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi Beyşehir ilçesinde aynı evde saklanırken jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, cezaevi firarisi 2 kişinin ilçeye bağlı Sevindik Mahallesi’nde bir evde saklandıkları yönünde ihbar aldı. Çalışma başlatan ekipler, Seydişehir Açık Cezaevinden firar eden M.G. (28) ile M.A.’nın (25) Sevindik Mahallesi’nde kaldığı belirlenen adrese baskın düzenledi. Jandarma ekipleri, 2 cezaevi firarisi ile birlikte hakkında hürriyetten yoksun kılma, kasten yaralama ve silahla yağma suçlarından yakalama kararı bulunan R.A.’yı da (38) aynı evde saklanırken yakaladı. Ekipler, M.A. ile R.A.’nın yanı sıra pencereden atlayıp kaçmak isteyen M.G.’yi de kaçamadan kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir adliyesine sevk edileceği öğrenildi.