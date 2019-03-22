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Seydişehir Belediyesinden larva mücadelesi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla larva ile mücadele çalışmalarına başladı.

22 Mart 2019 Cuma 13:33
Seydişehir Belediyesinden larva mücadelesi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla larva ile mücadele çalışmalarına başladı.


Havaların iyi gitmesi ile birlikte ilaçlama çalışmalarının başladığını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, dere kenarları, sazlık alanlar ve su birikintisi olan bölgelerde sinek, sivrisinek ve larva ile mücadele çalışmaları yapıldığını ifade etti. İlçe genelinde yürütülen ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların sağlığının korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Tutal, "Seydişehir merkez ve bağlı mahallerinde bulunan gölet, bataklık, dere, su birikintileri, su kanalları gibi haşere üreme alanlarının bulunduğu yerlerde periyodik olarak larva ile mücadele çalışması yapılmaktadır. İlaçlama işlemlerimiz tamamen biyolojik ilaçlarla yapılarak sivrisinek üremesinin önüne geçilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz. Oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:33
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