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Aktüel

Seydikemer’de anız yangınında 80 saman balyasını yandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan anız yangınında 80 saman balyası yandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:19:41 -
Seydikemer’de anız yangınında 80 saman balyasını yandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan anız yangınında 80 saman balyası yandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ile Seydikemer Orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yoğun çabasıyla 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Ramazan Y.’ye ait saman balyalarını küle çevirdi.


Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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