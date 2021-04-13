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Yaşam Seyahat yasağında son durum ne? Seyahat yasağı getirildi mi?
Yaşam

Seyahat yasağında son durum ne? Seyahat yasağı getirildi mi?

Koronavirüs vaka sayısındaki artışın üzerine Ramazan ayına da girilmesi göz önünde bulundurularak yeni önlemler alındı. Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasaklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların merak ettiği konulardan bir tanesi de seyahat yasağı getirilip getirilmediği oldu. Peki, seyahat yasağında son durum ne? Seyahat yasağı getirildi mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:33:00 -
Seyahat yasağında son durum ne? Seyahat yasağı getirildi mi?

Saat 15.00’da gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasaklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu toplantıda ele alınan yeni yasakların bulunduğu maddeler içerisinde şehirler arası seyahat yasağı da yer alıyordu. Peki, Seyahat yasağında son durum ne? Seyahat yasağı getirildi mi?

Seyahat yasağında son durum ne? Seyahat yasağı getirildi mi?

Ramazan ayında ilk 2 hafta kısmi kapanma olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahat yasağını da açıkladı. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.

Sokağa çıkma yasağı 19.00 ile 05:00 arasına çekilirken zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatin yasaklandığı duyuruldu.

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