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Gündem Seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Gündem

Seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm ülkede uygulanan seyahat yasağına ilişkin detaylar sık sık araştırılıyor. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlamasının biteceği tarih belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 23:25:00 -
Seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Şehirlerarası seyahat yolculuğu yapmak isteyen vatandaşlar, seyahat yasağına ilişkin detayları merak ediyor.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarını kullanmak şartıyla mümkün olabilmektedir. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler, seyahat güzergahı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olabilmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilmektedir. Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekir. Varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmemektedir.

Seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Seyahat yasağı kısıtlamaları, Ramazan Bayramının sonuna kadar devam edeceği bekleniyor.

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