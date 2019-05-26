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Seyahat süresi 4 dakikaya inecek

1915 Çanakkale Köprüsü Marmara ile Ege’yi birbirine bağlayacak... 1915 Çanakkale Köprüsü bölgesel kalkınmayı ve refahı artıracak. Köprünün Trakya ve Batı Anadolu ekonomisine ivme katacağını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ayrıca “Bu dev proje sayesinde Çanakkale Boğazı’ndan 4 dakikada geçilebilecek” açıklamasında bulundu.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:10
Seyahat süresi 4 dakikaya inecek

 Akit  Ekonomi 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü- Lâpseki Keson İndirme Töreni’nde konuştu. Turhan, temeli 18 Mart 2017’de atılan köprünün Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını birleştireceğini belirtti.

Ulaşım kolaylaşacak

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Trakya ile Batı Anadolu ekonomisine ivme katacağını dile getiren Turhan, “Bu önemli proje; Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen yük hareketlerinin hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz’e inmesine imkân tanıyacak. Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı’ndan seyahat süresini 4 dakikaya kadar da indirecek” dedi.

Önemli bir alternatif

Turhan, yapımı devam eden köprü ve otoyolun Anadolu ile Trakya’yı buluşturacağını; İstanbul Boğaz Geçişi’nden bile önemli alternatif olacağını söyledi.

Otoyolun Balıkesir civarında Gebze-İzmir Otoyolu’na bağlanmasını takiben İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafenin kısalacağını aktaran Turhan, bu sayede 2023 hedeflerinin yakalanacağını vurguladı.

Dünyanın sayılı projelerinden

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu projeleriyle entegrasyonunun da Çanakkale Köprüsü’yle sağlanacağını anlatan Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir mühendis olarak şunu da belirtmekte fayda görüyorum ki bu köprünün stratejik önemi olduğu gibi mühendislik açısından da büyük önemi bulunuyor. Tam tamına 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Toplam uzunluğu ise yan açıklıklar ve viyadükleriyle 4 bin 608 metreyi buluyor. Yüksekliği ise üçüncü ayın 18’ini temsilen yaklaşık 318 metre olacak. Bu özellikleriyle dünyanın sayılı projelerinden birisi. Bununla birlikte dünyanın en yüksek mühendislik ve estetik tasarım örneklerinden birisi olacak.

Geri sayım sürüyor

Yakın zamanda köprünün ayaklarının yükseleceği müjdesini veren Bakan Turhan, “2022 yılı 18 Mart’ında da bu dev projeyi tamamlayarak hem dünyanın en geniş orta açıklıklı köprüsünü Türkiye’ye kazandıracağız hem de Çanakkale’nin siluetini tekrar şekillendirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Türkiye’nin aydınlık yarınlarının da kanıtı niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 12:10
  1. Balıkesir
  2. Aydın
  3. Antalya
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  5. 1915 Çanakkale Köprüsü- Lâpseki Keson İndirme Töreni
  6. 1915 Çanakkale Köprüsü
  7. Çanakkale Boğazı
  8. Trakya
  9. Batı Anadolu
  10. Avrupa Birliği (AB)
  11. İstanbul Boğaz Geçişi
  12. Gebze-İzmir Otoyolu
  13. Çanakkale Köprüsü

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