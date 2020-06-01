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Aktüel

Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla vatandaşlar otogarlara koştu

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması bugün kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:46:06 -
Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla vatandaşlar otogarlara koştu

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması bugün kalktı. Kısıtlamanın kalkması ile Gaziantep Otogarı’nda yoğunluk yaşandı.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası seyahat yasaklanmış ve vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın kısıtlamanın 1 Haziran’da kalkacağını açıklamasının ardından kısıtlama bugün sona erdi. Seyahat kısıtlamasının bulunduğu 15 ilden biri olan Gaziantep’te yasakların kalkmasıyla vatandaşlar otogara koştu. Günlerdir sessizliğin hakim olduğu otogarda hareketlilik yaşandı.



Otobüsler yarım kapasite çalışıyor


Yolcu otobüsleri sosyal mesafe kuralı nedeniyle kapasitesinin yarısı kadar yolcu alabiliyor. Gaziantep’ten Ankara’ya giden ilk otobüs, 41 yolcu kapasitesi olmasına rağmen 21 yolcu aldı.



Fiyatlar arttı


Vatandaşlar yasağın kalkmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, firma yetkilileri ise yarı kapasite yolcu nedeniyle bilet fiyatlarının yükseldiğini fakat yine de makul seviyelerde tutulduğunu söyledi.


Firma yetkilileri Gaziantep- Ankara bilet fiyatının 200 TL olduğunu, daha önce bu fiyatın 110 TL olduğunu belirtti. Kapasitenin yarısı kadar yolcu aldıklarını ifade eden yetkililer, bilet fiyatlarının makul oranda arttığını söyledi.

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