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Gündem Seyahat kısıtlaması başladı
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Seyahat kısıtlaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı uygulası başladı. Polis ekipleri İstanbul'un giriş çıkış noktalarında denetim yapıp izin belgelerini sorguladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 04:38:00 -
Seyahat kısıtlaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı saatler 19.00'u gösterdiğinde İstanbul'da da uygulanmaya başlandı. Polis ve jandarma ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetim noktaları oluşturdu.

Seyahat kısıtlaması başladı Polis ekipleri tek tek kontrol yaptı

D-100 Karayolu Gümüşyaka'da denetim yapan polis ve jandarma ekipleri, gelen araçları tek tek durdurarak, seyahat izin belge kontrolü yaptı. Denetim noktalarından bir diğeri ise D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde oluşturuldu. Polis ekipleri İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Tüm araçlar, polis ekipleri tarafından tek tek durdurulup izin belgeleri soruldu. Yapılan denetim sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin denetimlerinin sabah saat 05.00'e kadar süreceği öğrenildi.

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