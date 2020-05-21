Seyahat izni verilen 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı 110 bine yaklaştı
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısının, 109 bin 116'ya ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 13.30 itibarıyla e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı, 109 bin 116 oldu.