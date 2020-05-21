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Seyahat izni verilen 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı 110 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:06:35 -
Seyahat izni verilen 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı 110 bine yaklaştı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısının, 109 bin 116'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 13.30 itibarıyla e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı, 109 bin 116 oldu.

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