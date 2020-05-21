  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
için kalan
Aktüel

Seyahat izni olmadan İstanbul'dan ambulansla Kırklareli'ndeki yazlıklarına gelen çifte para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:58:46 -
Seyahat izni olmadan İstanbul'dan ambulansla Kırklareli'ndeki yazlıklarına gelen çifte para cezası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla seyahat izni olmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek yazlıklarına gelen çifte para cezası kesildi.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.M. ve eşi L.M'nin İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlıklarına geldiklerini belirledi.

Çifte Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Hazırlanan tutanak Demirköy Kaymakamlığına gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı