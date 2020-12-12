Seyahat izin belgesi nasıl alırım?

İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin ise genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamaları yer alırken, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylarda yer aldı. 65 yaş üstü vatandaşlar, Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? İşte 2020 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ