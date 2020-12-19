Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet seyahat izin belgesi alma

Seyahat izin belgesi ekranı | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi 21.00-05.00 hafta sonu ise Cuma 21.00 pazartesi 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar seyahat yasağı olup olmadığını da merak ediyor. Kısıtlama gün ve saatinde şehirlerarası yolculuk yasak. Şehir dışına çıkmak zorunda olanların seyahat izin belgesi alması ise zorunlu. Peki, seyahat izin belgesi nereden alınır?

Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla, özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi almak için valiliklere, kaymakamlıklara başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerinden ya da ALO 199’dan seyahat izin belgesi başvurusunda bulunabilirsiniz.

E devlet seyahat izin belgesi alma

E devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. İçişleri Bakanlığı E Başvuru sayfasına girin. Buradan ‘Yeni Başvuru’ seçeneğine tıklayın. Ardından ‘Başvuru Türü’ ifadesinden ‘Seyahat İzin İşlemleri'ni tıklayın. Karşınıza '65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araçla seyahat izin belgesi verilmesi, 65 yaş üstü vatandaşlarımız içir turizm amaçlı yurt içi seyahat izni verilmesi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza seyahat izin belgesi verilmesi’ seçenekleri çıkacak. Bunlardan size uygun olanını seçin ve adımları takip edin.

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