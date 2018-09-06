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Şevval Sam'dan İzmirlilere 'Atatürk' yalakalığı!

İzmir'in Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçede konser veren Şevval Sam, Mustafa Kemal’le ilgili İzmirlilerin hoşlanacağı sözler sarf etti. Şevval Sam’ın bu sözleri geçmişte toplumun manevi değerlerine karşı söylemiş olduğu küstah sözleri akıllara getirirdi. Sam, "Berkin Elvan" için hazırlanan klipte de oynamış, vandallara eylem çağrısında bulunmuştu.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:41
Şevval Sam'dan İzmirlilere 'Atatürk' yalakalığı!

İzmir'in Tire ilçesinin Gölet Meydanı'nda konser veren Şevval Sam, Mustafa Kemal’le ilgili İzmirlilerin hoşuna gidecek sözler sarfetti. Özgürce şarkı söyleyebilmesini Mustafa Kemal’e borçlu olduğunu öne süren Sam, "Bugün bir kadın olarak bu coğrafyada kendimi sanatımla, varlığımla özgürce ifade edebiliyorsam, bu şarkıları sahnede sizlerle paylaşıp bu coşkuyu yaşayabiliyorsam. Bunu Atatürk’e borçluyum. Bu yüzden laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Şevval Sam’ın İzmir’de olduğu için bu sözleri söylediği yorumları yapılırken, Sam’ın geçmişte imza attığı skandalar akıllara geldi.

“HAYATI DURDURUN” ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Oldukça vatansever olduğunu iddia eden Şevval Sam loganı ile çekilen video klipte oynamış ve sokak vandallarına eylem çağrısında bulunan sözde sanatçılar arasında yer almıştı.

Şevval Sam dini konularda da skandal açıklamalarda bulunmuş kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Şevval Sam, annesi Leman Sam'ın Kurban Bayramı ve kesilen kurbanlarla ilgili yaptığı ''Benim için kurban kesenle IŞİD birdir'' küstah açıklamasına destek vermişti.

ŞEVVAL SAM: ''KURBAN IZDIRAPTIR''

Annesinin kurban açıklamasının arkasında duran Şevval Sam “Bu ızdırabın ibadetle bi alakası olmadığını düşündüğünü” söylemişti.

“Ben annemi çok iyi tanıyorum hayvanların acı çekmemesini, insanların acı çekmemesini isteyen bir insan” diyen Şevval Sam, terör örgütü YPG’nin kontrolündeki Kobani’deki ‘insanlar’ içinde annesinin ağladığını belirtmişti. Sam “Annem Kobani'deki insanlar, açlıktan ölen cocuklar için oturup ağlayan bir insan” demişti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:41
  1. İzmir
  2. şevval sam
  3. Atatürk
  4. Mustafa Kemal

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