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Şevval Sam: Baştakilerin sözünü değiştirmemiz lazım

Her fırsatta meydanlara çıkıp açıklamalarda bulunan Şevval Sam, öldürülen Pınar Gültekin için düzenlenen eylemde siyasete bulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 04:08:00 -

Şevval Sam, Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin için düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada, "Baştakilerin sözünü değiştirmemiz lazım. Hak verilmez alınır" sözleriyle halkı provoke etti.

Katil tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü açıklamıştı. Avcı, ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

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