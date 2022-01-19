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Medya Sevsinler sizin mücadelenizi! Yüzde 1 oy bile alamayanlar, AK Parti'ye caka satıyor
Medya

Sevsinler sizin mücadelenizi! Yüzde 1 oy bile alamayanlar, AK Parti'ye caka satıyor

20 yıllık siyasi hayatında yüzde 1 oy oranına bile ulaşamayan TKP'nin Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yüzde 50'ye yakın oy alarak iktidar olan AK Parti'ye, "İktidara geldikleri ilk günden beri gitmeleri için onlarla eğilip, bükülmeden sadece biz mücadele ediyoruz." diyerek caka sattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 01:31:00 - 2022-01-19 01:38:19

 yeniakit.com.tr 

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV'de 'Şirin Payzın ile Sözüm Var' adlı programa katıldı.

Türkiye'deki 20 yıllık mücadelesinde oy oranını yüzde 1'e bile çıkaramayan TKP'nin sekreteri Okuyan, yüzde 50'ye yakın oy alan AK Parti iktidarını hedef alarak caka sattı.

TKP'den 'ön yargılı siyaset' itirafı

İlk günden beri AK Parti'nin yaptıklarına ve yapacaklarına bakmadan, iktidarın bütün icraatlerini ön yargılı karşıladıklarını itiraf eden TKP'li Kemal Okuyan, şunları söyledi:

Türkiye'de AKP'nin gitmesi için AKP iktidarının ilk gününden itibaren bugüne kadar hiç eğilip bükülmeden sadece devrimciler mücadele etti. Biz AKP'yi zor dönemeçlerde ana muhalefet partisi gibi yıkımdan kurtarmadık. AKP'yi çözüm süreci ile örgütlemedik. Herhangi bir konuda, AKP'nin referandumlarında demokrasi falan görmedik.

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