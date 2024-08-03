Sevmek istediği köpek ağır yaraladı: Çocuğum dışarı çıkamıyor

Antalya'da 2 Haziran 2021'de 3 yaşındayken sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan ve ölümden dönen Yağız Çetin'in (6) babası Serhat Çetin, sokak hayvanları yasasına tepki gösterenlere sert çıktı.

3 yıl önce yaşanan olay Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 Sokak'ta meydana geldi. Mediha Nur Çetin, oğlu Yağız ile akrabalarını ziyaret ettikten sonra eve dönmek için sokağa çıktı. Çetin, taksi çağırmaya çalışırken Yağız ise sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Ancak bu sırada köpek Yağız'a saldırıp altına aldı.

Yağız'ın başı, kulağı ve koluna 50'ye yakın dikiş atıldı. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen halen yaşadığı olayın şokunu atlatamayan minik Yağız, geceleri yataktan sıçrayarak kalkıyor.

Sabah gazetesine konuşan baba Serhat Çetin, "İnsan canını hiçe sayabilecek kadar kör olmamalıyız diye düşünüyorum. Mevzu sadece benim çocuğum değil; o günden bugüne kadar sayısız saldırı haberi okudum. Köpek saldırısı yüzünden ölen ve yaralanan insanlar oldu. Bugün hâlâ biz o günün izlerini ve psikolojik rahatsızlıklarını yaşıyoruz maalesef" dedi.

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Oğlunun bir kediyi bile sevemeyecek durumda olduğuna vurgu yapan Çetin, "Ben çocuğumu her zaman hayvan sevgisiyle yetiştirdim ama sorumsuz insanlar yüzünden benim çocuğum bu hale geldi. Yasaya karşı gelen insanlardan ricam biraz empati. Kendi çocukları veya yakınlarının çocukları bu hale gelse aynı tepkiyi verebilirler mi? Çocuklar korkudan sokağa, parklara çıkamıyor. Köpek saldırısı korkusu ile parka gidilmez, sokağa çıkılmaz" diye konuştu.