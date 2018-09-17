Sevkiyatlar sürüyor! Komandolar İdlib için sınırda
TSK tarafından olası İdlib operasyonu için sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen obüs, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı.17 Eylül 2018 Pazartesi 15:29
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı.
Askeri iş makineleri, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve mühimmat yüklü araçlar komando birliklerinden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri eşliğinde sınır birliklerine gitti. Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.
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