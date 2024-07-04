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Sosyal Medya Şevki Yılmaz’in 5 şeyi yapın dediği video izlenme rekorları kırıyor
Sosyal Medya

Şevki Yılmaz’in 5 şeyi yapın dediği video izlenme rekorları kırıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-04 13:11:00 - 2024-07-04 13:13:36

Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı yıllar öncesine ait bir Şevki Yılmaz konuşması internette izlenme rekorları kırıyor. İşte Yılmaz’ın Türk milletinden yapmasını istediği o 5 maddeyi anlatan video…

Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek, Şevki Yılmaz’ın yıllar önce yaptığı bir konuşmayı; “Şevki Yılmaz… Bu kadar mı etkili anlatılır.” Diyerek paylaştı. Video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. İşte o çok kısa video… Özellikle sonunu iyi dinleyin…

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