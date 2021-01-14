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Gündem Şevki Yılmaz canlı yayında AK Parti'yi uyardı: Bunları yapmazsanız...
Gündem

Şevki Yılmaz canlı yayında AK Parti'yi uyardı: Bunları yapmazsanız...

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yılmaz, 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak AK Parti'yi bazı konu başlıklarına ilişkin sert bir dille uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 21:00:00 - 2021-01-14 22:35:31
Şevki Yılmaz canlı yayında AK Parti'yi uyardı: Bunları yapmazsanız...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi “Ülke Gündemi”nde masaya yatırılmaya devam ediliyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, Şevki Yılmaz gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Şevki Yılmaz canlı yayında AK Parti'yi flaş uyarılarda bulundu.  

  

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=XvXotEMXicM&feature=youtu.be

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Yorumlar

Şeref Kazan

Şevki bir dönemin adam gibi adamı
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