Şevki Yılmaz ameliyat oldu!

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de bir hastanede ameliyata alınan Şevki Yılmaz'ın başarılı bir operasyon geçirdiği, iki gün hastanede gözetim altında kalarak tedavi edildikten sonra nekahat dönemini evinde geçirmek üzere taburcu edildiği aktarıldı. Yılmaz'ın ameliyatı Doç. Dr. Yaşar Bozkurt tarafından gerçekleştirildi.

Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık ve tedavi süreci nedeniyle Yeni Akit Gazetesi'ndeki son cuma yazısı yayınlanmadı. Yılmaz'ın tedavinin ardından yazılarına kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgiye ulaştığımız Milli Görüş Hareketi'nin sembol isimlerinden Şevki Yılmaz'a biz de 'geçmiş olsun' diyor, şahsında tüm hastalara Cenab-ı Hak'tan şifa diliyoruz.