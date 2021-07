Şevket Sabancı’yı böyle anlatmıştı: Kalıpların adamı değil

Kalp yetmezliğine bağlı olarak bir süredir hastanede tedavi gören Şevket Sabancı, bu sabah 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1936 yılında Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak Kayseri'de dünyaya gelen Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı'nın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'den kaldırılacak.

Öte yandan iş adamı Şevket Sabancı'nın vefatı sonrası torunu Kazım Köseoğlu'nun yıllar önce dedesi hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

Düzenli ve disiplinli olmayı dedesi Şevket Sabancı'dan öğrendiğini dile getiren Köseoğlu, "Kalıpların adamı değildi" demişti.

Şevket Sabancı hakkında "Ondan ne öğrendiniz?” sorusuna Kazım Köseoğlu yıllar önce şu cevabı vermişti:

"Düzenli, disiplinli olmayı öğrendim. Her şeyi not eder, bu çok önemli bence. Çok dakiktir. Ama her şeyden önemlisi kalıpların adamı değil, farklı düşünür, bu da Şevket Bey’i farklı kılıyor. Bu 50 yıldır böyle yapılır denir ya, ama farklı da olabilir. Bunu gösterir Şevket Bey. Her işte mutlaka önce Erhan Kamışlı ve Ali Sabancı’ya giderim. Sonra Şevket Sabancı’ya danışırız."