Şevket Sabancı kimdir? Şevket Sabancı kaç yaşında? Şevket Sabancı Sakıp Sabancı’nın neyi olur? Sakıp Sabancı'nın kardeşi olan Şevket Sabancı 1936 yılında Kayseri'de doğdu. Şevket Sabancı 85 yaşında hayatını kaybetti.

Şevket Sabancı kimdir?

Şevket Sabancı, 1936 yılında kayseri'de doğmuştur. Yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamlamıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil etmiştir.

Vaksa'nın kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yapmıştır. Ancak Sabancı Holding'teki hisselerini satışa çıkarıp şirketten ayrılarak oğlu Ali Sabancı ve kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurmuştur. 10 yılda 3 milyar TL ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Pegasus Havayolları'nın sahibi olan şirket, kendi alanında Southwest Airlines stratejisini Türk sivil havacılığına uygun hale getirmeye çalışarak büyüme stratejisi izlemektedir. Büyüme stratejisi olan bir başka sektör de gıdadır.

Şevket Sabancı serveti

Şevket Sabancı, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 900 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer almaktadır. Şevket Sabancı, Ekonomist Dergisi'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk Aile” listesinde 7-8 milyar dolar servetiyle 2. sırada yer almıştır.

Sakıp Sabancı Çocukları: Metin Sabancı, Sevil Sabancı, Dilek Sabancı

Sakıp Sabancı Kardeşleri: Hacı Sabancı, Özdemir Sabancı, Şevket Sabancı, Erol Sabancı, İhsan Sabancı.