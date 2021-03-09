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Gündem Şevket Kazan rahmetle anılıyor
Gündem

Şevket Kazan rahmetle anılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş’ün önemli isimlerinden, RefahYol’un Adalet bakanı Şevket Kazan’ı hastanede ziyaret etmişti.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:25:00 -
Şevket Kazan rahmetle anılıyor

Eski Adalet ve Çalışma bakanı Şevket Kazan dualarla anılıyor. Kazan’ın vefatının üzerinden bir yıl geçti. Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan ile birlikte siyaset hayatına giren Şevket Kazan, 9 Mart 2020'de vefat etti. 1933'te Sakarya'da doğan Kazan, 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisine (MNP) katıldı. Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.

Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı.

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve hemen ardından yerel seçimlerde MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olan Kazan, iki seçimi de kazanamadı.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

1991 ve 1995’de Refah Partisinden milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. 28 Şubat "postmodern darbe" sürecinde, 1998 yılında milletvekilliği düşürülen Kazan'a 5 yıl siyaset yapma yasağı getirildi.

Şevket Kazan, siyaset yasağının kaldırıldığı 22 Şubat 2003'te Necmettin Erbakan ile birlikte Saadet Partisine katılarak siyasete geri döndü. Siyasi yaşamını Saadet Partisinde sürdüren ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Şevket Kazan, 9 Mart 2020'de Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

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