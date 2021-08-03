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Sevindiren haber! O bölgede yangın kontrol altına alındı
Gündem Sevindiren haber! O bölgede yangın kontrol altına alındı
Gündem

Sevindiren haber! O bölgede yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangın Orman İşletme Şefliklerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10-15 dönüm arasında ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 18:00:00 -
Sevindiren haber! O bölgede yangın kontrol altına alındı

Dursunbey’in Gökçedağ ve Doğancılar kırsal mahalleleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Dursunbey Belediyesi, BASKİ ekiplerinin yanı sıra bölgedeki köylüler tarafından müdahale edildi. Tamamen kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangında 10-15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangın çıkan alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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