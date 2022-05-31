Sevinç gözyaşları: Afrika'da köylüler toplu olarak İslam'la şereflendi...

Londra merkezli İslami Eğitim ve Araştırma Akademisi’nin çalışmaları sonrası (iERA) Doğu Afrika ülkesi Malawi’nin bir köyünde çok sayıda insan İslam'ı kabul etti.

Londra merkezli İslami Eğitim ve Araştırma Akademisi’nin çalışmaları sonrası (İERA) Doğu Afrika ülkesi Malawi’ni bir köyünde çok sayıda insan İslam'ı kabul etti. Köy meydanında düzenlenen ihtida töreninde köylüler hep birlikte Kelime-i Şehadet getirdi.

2010 yılında kurulan İslami Eğitim ve Araştırma Akademisi (İERA), birçok Afrika ülkesinde İslam’ı tebliğ ediyor.

Tebliğ çalışmaları neticesinde yüzlerce kişi İslam’a geçti. Son olarak Malavi Cumhuriyeti’nde bir köyde düzenlenen ihtida merasimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yüzlerce kişinin aynı anda Kelime-i Şehadet getirmesi izleyenleri duygulandırdı.