Otomobil alacaklara müjdeli haber! İşte, PEUGEOT’ta araç sahibi olmayı kolaylaştıran kampanya
PEUGEOT şubat ayına özel hazırladığı kampanyayla binek ve hafif ticari araç modellerinde araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getirdi.
Şubat ayında otomobil almayı planlayanlar için PEUGEOT cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Otomotivde yenilikçi teknolojileri ve şık tasarımı sürüş keyfiyle birleştiren PEUGEOT, cazip avantajlarla dolu şubat ayı kampanyasını başlattı.Segmentlerinde hep bir adım önde olan model yelpazesiylePEUGEOT,2008,3008,5008 ve E-208sınıflarına yön verenhafif ticari araçmodellerindebirbirinden cazip kredi seçenekleriyleşubat ayında da PEUGEOT sahibi olmayı kolaylaştıran fırsatlarla öne çıkıyor.Fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip 3008 modeli sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneğiile sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor.B-SUV segmentinin öncüsü olan ve teknolojisinin yanı sıra kullanım pratikliğiyle de hayatı kolaylaştıranPEUGEOT 2008, sadece tüzel müşterilere özel200bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli krediimkânı sunuyor.PEUGEOT’nun yüzde 100 elektrikli E-208modelinde bireysel müşterilere özel350 bin 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla şubat ayında otomobil severleri PEUGEOT yetkili satıcılarına bekliyor. PEUGEOT’nun hafif ticari araç modellerinde ise 1 milyon TL’ye varan krediolanakları bulunuyor.
PEUGEOT, yenilikçiteknolojileri ve üstün sürüş keyfiyle dikkat çeken binek otomobilyelpazesinin yanı sıra, verimliliği ve çok yönlülüğüyleöne çıkan, yenilenen hafif ticari araç modellerine sahip olmayışubat ayında da kolaylaştırıyor.Şubat ayı boyunca sürecek cazip kredi teklifleri kapsamında,fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken, 48V hibrit teknolojisine sahip 3008’in tüm donanım seçeneklerive 0 elektrikli E-3008’in Allure donanımlı versiyonunda,sadece tüzel müşterilere özel 700 bin TL’ye 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli krediseçeneğiile sürüş keyfini ileri bir seviyeye taşımak isteyenleri bekliyor. B-SUV segmentinin öncüsü olan ve teknolojisinin yanı sıra kullanım pratikliğiyle de hayatı kolaylaştıran PEUGEOT 2008, sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkânı sunuyor.0 elektrikli E-2008ise tüzel müşterilere özel 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredifırsatıyla sunuluyor.
Gelişmiş 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi ile performans ve verimlilik konusunda rakiplerinden ayrışan, 7 koltuklu oturma düzeni ve 21’’ Panoramik i-Cockpit® teknolojisi ile sürüş keyfini başka bir seviyeye taşıyan PEUGEOT 5008GT donanım seviyesinde ve yüzde 100 elektrikli E-5008 Allure donanım seviyesindesadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli krediimkânı sunuluyor. Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan 0 elektrikli E-208’i satın almak isteyenlerbireysel müşterilere özel 350 bin TL için 12ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
PEUGEOT, şubat ayında da hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faiz kredili eşsiz teklifleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan,segment sınırlarını aşan konfor ve sürüş keyfi sunan Rifter’ın manuel şanzımanlı Allure donanım seviyesinde bireysel müşterilere özel 500 bin TL’ye9 ay vadeli ve 0 faizli krediseçenekleri sunuluyor.Rifter’ın otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanım seviyelerinde ise bireysel müşterilere özel 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Pratik yönleriyle ticareti kolaylaştıran Partner Van modelinde şubat ayı boyunca 600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi olanağı yer alıyor. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Expert Vanmodellerinde600 bin TL'ye 9 ay vade ve 0 faizliticari kredi, Expert Traveller modelinde ise 1 milyon TL’ye 6 ay vade ve 0 faizli ticari kredi imkanları sunulurken, Boxer Van 3,5 Ton versiyonlarında ve yeni Boxer Minibüs modellerinde ise 1 milyon TL için 6 ay vade ve 0 faizliticari kredi imkânı bulunuyor.
