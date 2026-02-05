Otomobil alacaklara müjdeli haber! İşte, PEUGEOT’ta araç sahibi olmayı kolaylaştıran kampanya

PEUGEOT, şubat ayında da hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faiz kredili eşsiz teklifleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil BlueHDi dizel motoruyla performans ve verimliliği harmanlayan,segment sınırlarını aşan konfor ve sürüş keyfi sunan Rifter’ın manuel şanzımanlı Allure donanım seviyesinde bireysel müşterilere özel 500 bin TL’ye9 ay vadeli ve 0 faizli krediseçenekleri sunuluyor.Rifter’ın otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanım seviyelerinde ise bireysel müşterilere özel 700 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Pratik yönleriyle ticareti kolaylaştıran Partner Van modelinde şubat ayı boyunca 600 bin TL’ye 9 ay vadeli 0 faizli ticari kredi olanağı yer alıyor. Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Expert Vanmodellerinde600 bin TL'ye 9 ay vade ve 0 faizliticari kredi, Expert Traveller modelinde ise 1 milyon TL’ye 6 ay vade ve 0 faizli ticari kredi imkanları sunulurken, Boxer Van 3,5 Ton versiyonlarında ve yeni Boxer Minibüs modellerinde ise 1 milyon TL için 6 ay vade ve 0 faizliticari kredi imkânı bulunuyor.