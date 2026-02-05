  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan beklenmedik çağrı: Türkiye buna karşı çıkmalı Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne? Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak? Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi? İklim krizi hortumları çoğalttı: Türkiye’de artış yüzde 60 Türkiye’nin arka arkaya gelen hamleleri İsrail’in paçalarını tutuşturdu! “Zoru başardılar” diyerek itiraf ettiler Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde... Türkiye'ye 'hadi oradan' dedirten İsrail teklifi Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı: Bakan Ersoy'un vizyonu kültür ve sanatta rekorları getirdi... Türkiye’nin F-16 hamlesinden sonra dünya bu karara kilitlendi! Gökyüzünün canavarı Rafale’de büyük sürpriz
Medya
5
Yeniakit Publisher
Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde...

Altı sezondur izleyicilerin beğenisini toplayan, her hafta reyting rekorları kıran TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 7 Şubat 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00’de iki yüz dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek.

#1
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde...

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak: TVR Havacılık Uzay üssü çalışmalarına devam ederken kasabaya gizemli iki adam gelir. Amcaoğullarına cazip bir teklif sunarlar. Amcaoğulları, Kafkas Amca’nın emanetine sahip çıkmak için bu teklifi reddeder. Amcaoğullarını bekleyen tehdit nedir?

#2
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde...

Eşlerinin ricasıyla Selma ve Cemile tasarruf yapmaya başlar. Ancak Asuman’ın alışveriş bağımlılığını fark ederler. Kızlar bu durumda ne yapacaklar?

#3
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde...

Hüseyin, yeni tip ağıtçılık işine girer. Bu durum Nergis’in danışanlarını etkiler. Nergis ne yapacaktır?

#4
Foto - Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde...

Berk Atan ve Semih Ertürk’ün başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Aslı Omağ, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Arzu Susantez, Çağla Özavcı, Aycan Koptur, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni
Gündem

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili olarak karakutunun çözümle..
CHP'li belediye başkanından skandal sözler!
Siyaset

CHP'li belediye başkanından skandal sözler!

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'na yönelik skandal sözleri olay oldu.
Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu
Sosyal Medya

Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney, modern dünyanın unuttuğu o kadim Anadolu irfanını ve misafirperverliğini yeniden hatırlattı. Söz..
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti
Dünya

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın dördüncü yılında cephede hayatını kaybeden asker sayısını ilk kez resmi olarak paylaştı. ..
Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu
Gündem

Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Orta Doğu’da tansiyonun zirve yapmasıyla birlikte havacılık sektöründe "kırmızı alarm" verildi. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM ve Fr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23