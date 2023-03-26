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Spor Sevilla'da topu unutan Marcao geri dönüyor.. Yeni takımına çok şaşıracaksınız!
Spor

Sevilla'da topu unutan Marcao geri dönüyor.. Yeni takımına çok şaşıracaksınız!

Yeniakit Publisher
2023-03-26 18:25:00 -
Sevilla'da topu unutan Marcao geri dönüyor.. Yeni takımına çok şaşıracaksınız!

Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Marcao'nun İspanya kariyeri istediği gibi gitmiyor. Yeni takımında forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray'dan Sevilla'ya 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Marcao'nun İspanya kariyeri istediği gibi gitmiyor. Yeni takımında forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun İspanya macerası sona eriyor. Bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyebilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

Sevilla'nın takımdan göndermeyi düşündüğü Marcao ile ilgilenen sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun menajeriyle dirsek temasına başladı.

MARCAO SICAK BAKIYOR

Marcao'nun ise forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Henüz 26 yaşında olan ve sürekli 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Marcao'nun sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olabileceği öğrenildi.
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