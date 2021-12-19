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Spor Sevilla, A.Madrid'i devirdi
Spor

Sevilla, A.Madrid'i devirdi

İspanya La Liga'da Sevilla evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Sevilla'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 04:31:00 -
Sevilla, A.Madrid'i devirdi

İspanya La Liga'da gecenin en önemli maçlarından biri, Roman Sanchez Pizjuan'da oynandı. Sevilla, Atletico Madrid'i 2-1'lik skorla devirdi.

Sevilla'nın golleri 7. dakikada Rakitic, 88'de Ocampos'tan geldi. Atletico'nun tek golü 33'te Felipe ile geldi.

Bu sonuçla Sevilla, 37 puanla 2. sıraya yükseldi. Atletico Madrid ise 29 puanla 5. sırada yer aldı.

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