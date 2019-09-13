Sevgilisiyle keyif çatan Kadir İnanır, Kürt annelere kör!

"Kürtler'in hakları çiğneniyor" yaygarası üzerinden PKK terör örgütünü cilalayan ve "PKK kardeşimizdir" diyen oyuncu Kadir İnanır, Diyarbakır'daki Kürt annelerin feryatlarını görmezden gelmeye devam ediyor.

Kürt anneleri ne zamana kadar görmezden gelecek?

Son olarak suskunluğunu hala bozmayan Kadir İnanır, sevgilisiyle keyif çatarken görüntülendi. İnanır'ın evlat nöbetinde olan Kürt annelerin evlat acısını ne zamana kadar görmezden geleceği merak konusu oldu.

Hürriyet cilaladı

Öte yandan Hürriyet'in İnanır'ı cilalayarak haber yapması dikkat çekti.

Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'

İnanır ve Erdoğan'a çağrı: Özür dileyin ve o annelere destek verin

Geçtiğimiz gün Akit TV'ye konuk olan Psikiyatrist gazeteci yazar Yalçın Güzelhan programda, Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'ın PKK'lı teröristlerle ilgili söylediği sözleri gündeme getirmişti. Kadir İnanır'ın "PKK'lılar kardeşimizdir", Yılmaz Erdoğan'ın ise "PKK'lılar da askerlerimiz gibi şehit oluyor, onlar da kardeşlerimizdir" sözleri söylediğini belirten Güzelhan, bu isimlerin HDP önünde eylem yaparak çocuklarını isteyen anneler için sessiz kalmasına sert tepki göstermişti.

Gazeteci Güzelhan, PKK'lılara methiyeler dizen Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Lütfen çıkın kamuoyuna demeçler verin, ben yerinizde olsam Türk milletinden geçmişte söylediklerinizden dolayı özür diler, doğrudan Diyarbakır HDP binası önüne gider o annelere destek veririm. Böyle sanatçılık olmaz" ifadelerinde bulunmuştu.