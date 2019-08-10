Sevgilisinin yanında bıçaklanan genç hayatını kaybetti Afyonkarahisar’da bir kitapevinde çalışan 22 yaşındaki genç kimliği belirsiz kişi tarafından sevgilisinin yanında bıçakla öldürüldü.

Afyonkarahisar’da bir kitapevinde çalışan 22 yaşındaki genç kimliği belirsiz kişi tarafından sevgilisinin yanında bıçakla öldürüldü.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Enes Aka (22) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karşısına çıkan aynı yaşlardaki başka bir gençle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yanında getirdiği bıçak ile Mustafa Enes Aka’ya saldıran kimliği belirsiz şahıs, Aka’yı sevgilisinin yanında çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Aka, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, polisin çalışması sonrası kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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